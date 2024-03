Метарубриката по радио N-JOY пак събра на едно място Инспектор N-JOY и Николай Ангелов, които обсъдиха актуалните технологични новини.

Ето няколко новини от тях:

Apple прекрати участието си в проекта "Титан" за производството на електрически автомобил под марката на компанията.

Същевременно Европейският съюз реши да ги осъди и те трябваше да платят голяма сума.

Българският ChatGTP стартира с много голяма заявка, но и той, както повечето от тези модели, "халюцинира" и то доста сериозно.

Чуйте подробности по тези новини в аудиофайла на страницата.