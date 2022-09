Залязва ли Instagram

В днешния епизод на „Метарубрика“ Инспектор N-JOY и Николай Ангелов ще ни запознаят с причините за “залеза“ на социалната мрежа Instagram.

Една от тях е масовото прехвърляне на по-младото поколение към други социални мрежи, поради факта, че съдържанието в Instagram не представлява интерес за тях. Голяма част от потребителите имат желание за печалба от платформата, затова и тя се пренасити с рекламни публикации, спонсорирани постове и постепенно заприличва все повече на брошура, отколкото на това, което трябва да е.

Инфлуенсърите също допринасят за рекламния наплив в Instagram. Те често предлагат продукти, които в повечето случаи не пасват с тяхното собствено съдържание. Вместо да виждат нещо интересно и интригуващо за тях, хората биват облъчвани от още реклами, като по този начин се влошва потребителското им изживяване.

В САЩ силна популярност набира нова социална платформа – BeReal, която се явява контрапункт на Instagram. Прогнозите са, че поради заплахата към познатата ни социална мрежа след месеци или година BeReal ще бъде закупена от Марк Зъкърбърг.

