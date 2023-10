Рубриката "Марс и Венера" с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова отново ни осветлява по въпросите на астрологията.

Днес темата е за затъмненията и какви влияния имат те върху личния ни живот.

През есента наблюдаваме две затъмнения - едното беше на 14 октомври - новолуние и затъмнение във Везни, а второто ще е на 28 октомври - пълнолуние и затъмнение в Телец. Перодът в момента се нарича "коридор между затъмненията".

Научете повече за това в аудиофайла на страницата.