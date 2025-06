Защо противоположностите се привличат?

Астрологията потвърждава или отрича тази теория и какво можем да научим един от друг?

Чуйте в рубриката “Марс и Венера” с Инспектор N-JOY и астролога Деница Красимирова в аудиофайла на страницата.