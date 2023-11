Тази седмица в рубриката „Марс и Венера” Инспектор N-JOY и Деница Красимирова продължават с темата за съвместимостта на зодиите според тяхната стихия.

Днес фокусът пада върху водните и въздушните зодиакалните знаци.

Чуйте пълната рубрика в аудиофайла на страницата.