Инспектор N-JOY и Деница Красимирова слагат началото на новата седмица с романтична тема.

Чрез рубриката "Марс и Венера" по радио N-JOY се настройваме за предстоящия Свети Валентин.

Темата днес е: Съвместими ли сме с партньора си в астроаспект?

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.