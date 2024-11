Рубриката “Марс и Венера” с Инспектор N-JOY и астролога Деница Красимирова и днес ни подготви за бъдещето.

Ретроградният Меркурий в Стрелец и какво ни предстои, това е темата на този епизод.

Какво можем и какво не е препоръчително да правим в периода от 26 ноември до 15 декември, това може да чуете в аудиофайла на страницата.