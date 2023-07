Какво да очакваме от ретроградната Венера това лято ще ни разкрият днес Инспектор N-JOY и Деница Красимирова в рубриката „Марс и Венера“.

Венера управлява любовта, партньорските отношения, бизнеса, финансите, красотата и изкуството.

С начало 22 юли и финал 3-ти септември, през този период може да се наблюдава връщане към стари връзки и контакти.

Чуйте в аудиофайла какво може да се случи на вашата зодия в периода на ретроградната Венера.