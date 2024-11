Кой не е чувал за ретрограден Меркурий?

Но от 7 декември 2024 до 24 февруари 2025 ни предстои ретрограден Марс. Tой се случва само веднъж на 2 години. И продължава около 2 месеца и половина.

Какво да правим и какво да не правим по време на този период? На кои зодиакални знаци ще се отрази най-силно?

