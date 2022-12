В днешния епизод на „Марс и Венера“ Инспектор N-JOY и Деница Красимирова ще запознаят слушателите с това какви подаръци са най-подходящи за водните и въздушните знаци.

Кога и какво да купим на представители, за които стойността не е важна, но са обидчиви и помнят всичко? Как да изберем подарък за хора, които са любопитни или суетни? Чуйте това и още от водещите в аудиофайла по-горе в статията.