Всеки понеделник в рубриката "Марс и Венера" научаваме интересни астропрогнози, благодарение на астролога Деница Красимирова.

Днес тя и Инспектор N-JOY обсъждаха въпроса:

Как да организираме летните си пътувания с помощта на астрологията?

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.