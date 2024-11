Предстои ни едно от най-важните астрологични събития.

На 19-ти ноември официално Плутон навлиза във Водолей където ще остане до 2044 г.

Какви трансформации ни очакват през следващите 20 години?

Освен Водолей, Лъв, Телец и Скорпион, за кои други зодии периодът е особено важен и защо?

