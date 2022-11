Пластична хирургия и астрология: Част 1

Този понеделник Инспектор N-JOY и Деница Красимирова ще започнат седмицата с една много интереса и различна тема. Кой знаци са най-склонни към пластини операции и защо?

Трите знака са Лъв, Везни и Дева. Това е лична статистика на Дени на база нейните наблюдения и практика с клиенти, но със сигурност можем да кажем, че е много е важно как е разположена Венера в картата ни. Пример за представители на тези знаци с разположение в нея са Бела Хадид, сестрите Кардашиян, Кайли Дженър.

От аудиото по-горе в статията може да научите защо точно тези три знака влизат в класацията.