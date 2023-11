Започваме седмицата с дискусия в рубриката „Марс и Венера” с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова на тема влиянието на съдбата върху житейския ни път. До каква степен можем да влияем върху живота си със своите собствени действия?

Отговорът на този въпрос е комплексен. Всяка година намесата на съдбата в нашето съществуване се променя – понякога на шофьорското място е тя, друг път пък управлението е изцяло в наши ръце. Според астрологията, в живота ни съществуват така наречените „кармични” периоди – значим пример е „Сатурновото завръщане” между 28 и 30-годишна възраст, както и в промеждутъка от 58 до 60 години, когато нашата автономност е минимална.

За всички млади хора, които все още не са наясно със своята мисия в живота – това прозрение обикновено настъпва на около 36 до 37-годишна възраст. Друг съдбоносен период е времето между 42 и 45 години, когато често настъпват промени от голямо житейско значение за нас – развод, брак, смяна на професионалното поприще или предприемане на далечни пътешествия.

Важно е обаче да не забравяме, че някои от най-важните за нас аспекти са изцяло извън наш контрол. Пример за това е любовта и моментът, в който тя ни се явява – всичко това е в ръцете на съдбата и не трябва да позволяваме на своето его да ни подтиква към опит за изземане на управлението. По същия начин трябва да помним, че животът е съвкупност от превратности и след всяка трудност следва нещо хубаво.

