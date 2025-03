Нептун навлезе в Овен и ще останe там около 14 години!

Това е едно от най-важните астрологични събития за 2025-та година!

Какво ни предстои и за кои зодиакални знаци влиянието ще бъде най-силно?

Чуйте в рубриката “Марс и Венера” с Инспектор N-JOY и астролога Деница Красимирова.