Рубриките в шоуто на Инспектор N-JOY се завръщат в ефир от днес 25 септември.

Начало на новите издания слага „Марс и Венера“ с Деница Красимирова.

Рубриката днес обръща внимание на старта на новата учебна година и търси отговор на въпроса:

Можем ли да стимулираме децата да учат по-лесно с помощта на астрологията?

Чуйте какво съветва астролога в аудиофайла на страницата.