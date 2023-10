Темата днес разкрива общото между някои от най-известните и обичани от световната публика мъже, а именно – луна в Козирог.

В наталните карти на най-красивите жени на всички времена, като например Мерилин Монро, Елизабет Тейлър и Одри Хепбърн, пък преобладава Венера в Овен.

