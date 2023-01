Понеделникът започва с добро настроение и хубави новини за предстоящата седмица от зодиакална гледна точка. Прогнозата за 2023-та година от Дени Красимирова включва ретроградна Венера и движението на Плутон между Козирог и Водолей. Ще има сериозни политически промени, медийни скандали и технологичен напредък.

Повече конкретика за дати и влияния на ежедневно ниво, можете да чуете от аудиофайла в началото на рубриката.