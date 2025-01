Според астрологията 2025-та ще бъде година на големите промени, в която се пише история.

Чуйте годишните хороскопи за зодия и асцендент Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв и Дева в първата част от рубриката ни “Марс и Венера” с астролога Деница Красимирова и #ИнспекторNJOY ➡️ в аудиофайла на страницата.