Едно от най-важните астросъбития за есента ни предстои тази седмица!

В сряда, 2.10, е Слънчевото затъмнение и Новолуние във Везни.

За всеки един от нас то ще донесе нова възможност и ново начало в някоя от сферите в живота ни.

При кои зодиакални знаци ще наблюдаваме най-големи житейски събития? За кои представители тази година ще е една от най-важните?

Чуйте в нашата звездна рубрика “Марс и Венера” с Инспектор N-JOY и астролога Деница Красимирова в аудиофайла на страницата.