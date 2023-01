Междузвездни пътешествия и астротайни в рубриката "Марс и Венера" по радио N-JOY.

Днес Инспектор N-JOY и Деница Красимирова обсъждат въпроса: Каква е причината да отлагаме според астрологията?

В аудиофайла на страницата чуйте каква може да е причината за вашата зодия.