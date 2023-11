Слагаме позитивно начало на работната седмица с астрорубриката „Марс и Венера“ с Деница Красимирова в шоуто на Инспектор N-JOY.

Темата на днешното издание е как да си направим звездна равносметка на 2023 година.

Наближава време да отгърнем последната страница от календара на 2023 година и да посрещнем декември. Заедно с това настъпи моментът да погледнем назад към изминалите единайсет месеца и да си направим астрологическа равносметка. Дори и на пръв поглед да не сме постигнали нищо значимо – нито сме сключили брак, нито ни се е родил наследник, нито сме спечелили от лотарията – със сигурност годината ни далеч не е била безинтересна. Дванайсетте зодиакални знака отговарят за различни житейски сфери. Можем да кажем, че сме постигнали баланс в живота си, когато успеем да осъществим дори и малко развитие във всяка от тях, независимо от собствената зодия и асцендент.

Червена точка сме отбелязали в книгата на Овена, ако сме се научили да мислим повече за себе си и да си обръщаме внимание, да бъдем уверени и да се грижим за своето тяло чрез физическа активност. Телецът пък се фокусира върху разширяване на финансовите възможности, но и на кулинарните способности. Важно за една успешна година според Близнаците е придобиването на практически умения, които да направят живота ни по-лесен. Ако сме подобрили семейните отношения, сменили сме домашната обстановка или просто сме внесли малко повече уют в нея, сме успешни в очите на Рака. Това важи с още по-голяма сила, ако сме се престрашили да стопим ледовете между нас и тъщата или свекървата. Според Лъва знак за успех е отделянето на повече време за децата, грижа за външния вид и намиране на възможности за лична изява. Ако сме открили мотивация да бъдем винаги организирани и точни, да ставаме рано и да медитираме, или път да откажем цигарите, алкохола и захарта, можем да кажем, че сме постигнали успех в сферата на Девата.

Втората част от дискусията слушайте следващия понеделник. А междувременно можете да чуете повече от днешната рубрика в аудиофайла на страницата.