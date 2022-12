Как да се справим със семейните сбирки според астрологията?

Този понеделник в „Марс и Венера“ Инспектор N-JOY и Деница Красимирова ще дадат полезни съвети за това как да оцелеем по време на празниците. Едно от важните неща е да сме в баланс и хармония със себе си, за да може да запазим мира и разбирателството с други.

Има четири типа семейства: огнени, водни, земни и въздушни. Какви принципи трябва да следваме? Какво е най-важно да знаем за тях, за да мине всичко по мед и масло? Чуйте повече от аудиофайла по-горе в статията.