Дали излизаме с нарцистичен партньор?

В рубриката “Марс и Венера”, Инспектор N-JOY и астрологът Деница Красимирова коментират кои са най-често срещаните предупредителни знаци за нарцистично поведение и как можем да го разпознаем още в началото на връзката при различните зодии?

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.