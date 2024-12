Как да привличаме повече нови възможности през 2025-та?

В рубриката “Марс и Венера” с Инспектор N-JOY и астролога Деница Красимирова си говорим как да приключим годината подобаващо, така че да освободим повече енергия и да привличаме повече нови възможности с лекота?

Какви са нашите конкретни съвети по време на ретроградния Марс и Меркурий?

Чуйте в аудиофайла на страницата.