Как да изберем правилния партньор в живота?

В днешното издание на рубриката „Марс и Венера“ Инспектор N-JOY и Деница Красимирова разглеждат съвместимостта на зодиакалните знаци във всяка от четирите стихии – огън, земя, въздух и вода.

Огнените зодии – Овен, Лъв и Стрелец, помежду си представляват взривоопасна комбинация. При такава двойка цари вечна борба за надмощие. Когато комбинираме един от тези пламенни характери с някой от водните зодиакални знаци – Рак, Риба или Скорпион – несъвместимостта между тях често е ясно забележима, поради пълната противоположност на двата архетипа. За сметка на това Близнаци, Везни и Водолей, трите зодии на въздушната стихия, представляват вълнуващи партньори, разпалващи пламъка на своите огнени половинки. Техните идеи гарантирано поддържат връзката динамична и интересна. Земните зодии – Телец, Дева и Козирог – пък превръщат импулсивния пожар на Овена, Лъва и Стрелеца в постоянно тлееща жарава, учейки ги на търпение. Заедно те могат да материализират своите мечти и цели.

Помежду си, двама души от земния зодиак създават устойчивост и рутина в своята връзка, която рядко напускат, след като веднъж са се установили. Трудности срещат партньори от въздушните и земните зодии в отношенията си, тъй като постоянството, от което имат нужда вторите, не съответства на свободолюбивия и променлив характер на първите. Водните зодии, обаче, са добра половинка за земните. Тяхната връзка носи сигурност и чудесна основа за създаване на семейство.

За въздушните и водните зодии ще разберем повече следващата седмица. Чуйте още от днешната рубрика в аудиофайла на страницата.