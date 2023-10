Рубриката "Марс и Венера" с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова празнува своята четвърта годишнина в ефир.

Днес темата е: "Как да бъдем балансирани и успешни с помощта на астрологията?"

Астрологично всеки знак отговаря за различни ключови области от живота. 12-те зодиакални знака са разделени на противоположности по двойки:

Овен - Везни

Телец - Скорпион

Близнаци - Стрелец

Рак - Козирог

Лъв - Водолей

Дева - Риби

Чуйте как стоят нещата за вашата зодия в аудиофайла на страницата.