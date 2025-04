Има ли рецепта срещу ежедневния стрес?

Как всеки един от зодиакалните знаци може да намери начин да се справи с ежедневния стрес и тревожност?

Ако и вие сте сред представителите на различните зодии, които искат повече хармония в живота си, чуйте какви са практичните съвети на астролога Деница Красимирова и Инспектор N-JOY в рубриката ни “Марс и Венера” в аудиофайла на страницата.