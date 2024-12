Чудите ли се кой е подходящият подарък?

Може би досега не ви е хрумвало да изберете коледен подарък според зодиакалния знак на човека.

В рубриката “Марс и Венера” с Инспектор N-JOY и астролога Деница Красимирова си говорим кои са подходящите подаръци за Коледа за 12-те зодии.

Чуйте целия запис и си набавете нови интересни идеи!