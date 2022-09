Астросъвети как да се адаптираме по-лесно към есенните промени

Днес правим стъпка към новия сезон и Инспектор N-JOY и Деница Красимирова ще ни споделят как да се адаптираме по-лесно към предстоящите промени през есента. Ще разберем повече и за „любимия“ на всички ретрограден Меркурий.

Вероятно знаете, че не всички зодиакални знаци са адаптивни, а всяка една промяна изисква време за приспособяване. Подвижните знаци са най-адаптивните, това са тези, които са родени в периода на преход между сезоните – Близнаци, Дева, Стрелец и Риби. При тях грешка ще бъде да си поставят много задачи по едно и също време.

След тях по адаптивност се нареждат кардиналните знаци, те са доста инициативни, като обикновено в началото на сезона се захващат с нови проекти. Това са Овен, Рак, Везни и Козирог. При тях всичко може да се промени с един замах, от днес за утре.

Телец, Лъв, Скорпион и Водолей са по-слабо адаптивни, те са така наречените фиксирани знаци. Ако ги сравняваме по стихии, най-слабо адаптивни са земните знаци, като изключим Девата.

С началото на новия сезон идва и Ретроградният Меркурий. Той ще бъде от 9-ти септември до 2-ри октомври и ще влияе на всички ни. От Две до три седмици ще наблюдаваме повече хаос, забавяния, проблеми с договори, техника, коли и най-вече в комуникацията. Явлението се усеща най- вече от

. За всички ще е по-лесно, ако стартираме есента с отложени задачи и неща, които не сме успели да завършим. До 2-ри октомври е по-добра идея да не купуваме нова техника.