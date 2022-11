Астрология на богатството

Този понеделник Инспектор N-JOY и Деница Красимирова ще ни запознаят с астрологията на богатството и изобилието в рубриката "Марс и Венера". Какво е общото между хороскопите на едни от най-богатите хора в света?

Факт е, че Уолстрийт работят с астролози. „Милионерите не използват астрология, билионерите го правят“, казва банкерът Джей Пи Морган, който е и един от най-известните американски предприемачи.

Събразно градусите на разположение на дадени планети в определен зодиакален знак в наталната ни карта, може да бъдат направени асоциации за предпоставки за богатство. Такива са 29-ти градус на Рак и Козирог. Пример за известни и заможни личности са Джеф Безос, създателят на Amazon, и Джорджина Родригес, жената на Кристиано Роналдо, които имат Марс на 29-ти градус в Козирог в наталните си карти.

В кой зодиакален знак срещаме най-много милионери? Всичко ли е предначертано или зависи от нас? Кой са астрологичните явления, който срещаме в картите на едни от най-богатите хор, разберете от нашите водещи и аудиофайла по-горе в статията.