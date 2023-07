„Жените на другите" и „Тясното къщенце"

В днешното издание на рубриката „За книгите и други приятели“ Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни добавят две нови заглавия към нашата колекция, а именно „Жените на другите" от Георги Връбчев и „Тясното къщенце" от Джулия Доналдсън и Аксел Шефлър

„Жените на другите" е летен роман за бляскавия живот на главния герой - Тони, изпълнен с партита, криптосхеми, страст, любов и предателства.

За малките читатели, Съни препоръчва забавната, но поучителна история, за неволите на старицата от „Тясното къщенце".