За книгите: Истории за любовта към един град и приятелството между лисица и мишок

Четвъртък е време „За книгите и други приятели“.

Днес Съни и Инспектор N-JOY ни препоръчват 2 книжни бижута. За големите една книга за любовта към един град, пълен с хора от различни култури, но с общи мечти - „Брюксел, разголен“ на Ирина Папандчева. Мъничките читатели могат да се забавляват с история за сприятеляване между Лисан и един малък мишок, които заедно успяват да преминат през голямо премеждие. Книгата „Лисан и малкият Жорж“ от Тибо Прюн е изпъстрена с прекрасни картини в земни тонове и водещите силно я препоръчват.

Следете всяка седмица рубриката, за да намирате нови съкровища от света на книгите.