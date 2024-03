„За книгите и хората“ и „Нови приключения на Мечо Пух“

Любимата на читателите рубрика "За книгите и други приятели" с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева–Съни има нов епизод.

Книгата „За книгите и хората“ от Анна Лазарова и Светлозар Желев е ориентир в заглавията от книги, които 42-ма любими творци препоръчват. Придружена е с техни кратки лични истории на четенето.

Децата ще зарадваме с „Нови приключения на Мечо Пух“, в които търсим мед за Пух и нова опашка за Йори. Светъл разказ за приятелството от света на любим герой.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.