Дойде моментът за нова среща със Станислава Георгиева–Съни и Инспектор N-JOY в рубриката „За книгите и други приятели”.

В днешното издание ще ни бъдат поднесени две нови заглавия: „Бенедикт Къмбърбач - Шерлок Холмс на XXI век“ и „Лина Бамбина в търсене на Синия вятър“.

Биографичната книга „Бенедикт Къмбърбач - Шерлок Холмс на XXI век“ проследява житейската история на британския актьор, разпознаваем в някои от най-знаковите си роли на знаменития физик-теоретик Стивън Хокинг, Марвел героя Доктор Стрейндж и Шекспировия Хамлет. Освен това четивото ни отвежда зад кулисите на снимачната площадка на сензационния сериал „Шерлок“, посветен на световноизвестния детектив и превърнал се в един от хитовете на филмовата индустрия. Книгата ни дава възможност да проследим пълния процес на създаване на проекта – от раждането на идеята за поредицата и написването на сценария до самото заснемане. Интригуващите истории от снимачната площадка са придружени с ексклузивни снимки, невиждани досега.

Децата пък тръгват на вълнуващо пътешествие заедно с малката Лина, главна героиня в книжката „Лина Бамбина в търсене на Синия вятър“ с автор Румяна Станева. Писателката създава магичен свят, забулен в тайнственост и в плен на фантастичното, но в същото време успешно вплита в него факти от реалността. По този начин децата могат да научат за дъгата, нотите и музиката, земното притегляне и много други. А след всяка история се намира и по нещо за родителите, които могат да прочетат коментари от психолог за различни детски нужди, на които е важно да обърнат внимание.

