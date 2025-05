В рубрика Art&Beauty с Инспектор N-JOY и Марияна Митева слагат точката на тематичният месец, посветен на легендите на Кан.

Днес фокусът е върху един от съвременните символи на киното, настоящия председател на журито на фестивала в Кан - Жулиет Бинош.

Чуйте интересни факти за нея в аудиофайла на страницата.