За книгите и други приятели: Как да включим нощта и още отговори

Новият сезон на „За книгите и други приятели“ започва. В днешния епизод на рубриката Станислава Георгиева – Съни и Инспектор N-JOY ще ни преведат през две страхотни произведения – едно за малки и едно за големи.

Първото произведение за сезона е продължението на съвременната класика от Робърт Джеймс Уолър – „Мостовете на Медисън“, озаглавено „Безброй далечни пътища“. Чудили ли сте се, какво щеше да стане ако? В книгата главният герой се връща назад във времето и размишлява над живота си, в следствие на което се дават отговори на всички въпроси от първата книга. Увлекателно написана, предизвикваща замисъл над нещата от живота, книгата е отражение на емоции, които всеки един човек е изпитвал поне веднъж.

За малките читатели Съни препоръчва „Включи нощта“, написана от Рей Брадбъри през 1955 г. Разказва се за малкото момче, което се страхува от тъмнината и вечерно време обича да прекарва не с приятели навън, а със своите лампиони, лунички и свещички. Това се случва до момента, в който се появява Тъма. Тя е тъмнокосо момиче, което ще му покаже как може да включи нощта, като изключи осветлението. Книгата е написана с подход и мисъл, подходяща е за деца от 2 до 7 годишна възраст.

Повече за произведенията може да чуете в аудиофайла по-горе в статията.