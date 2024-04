"Водата край езерото никога не е сладка" и "Патилата на метлата"

В четвъртък, за любителите на четенето на книги, идва време за рубриката „За книгите и други приятели“ в шоуто на Инспектор N-JOY. Днес Станислава Георгиева–Съни отново предлага по една книга за порасналите читатели и за малките откриватели.

За множеството душевни състояния, през които един млад човек минава, четем в романа „Водата край езерото никога не е сладка“ – за уроците на съзряването, за времето, в което сме беззащитни, и за това, в което разбираме, че можем много неща. Роман в дневни окраски, в който миговете на щастие намират своето място.

С децата сме на пътешествие с метла и една мила и кротка вещица-вълшебница. Джулия Доналдсън и Аксел Шефлър преобръщат представите за чудатите и различни хора. „Патилата на метлата“ е история за доброто, което привлича добро.

