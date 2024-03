Уроци по химия" и "Книга за дърветата"

Рубриката „За книгите и други приятели“ с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева–Съни отново дава идеи за обогатяване на домашната библиотека с две заглавия.

За порасналите читатели е романът "Уроци по химия" от Бони Гармъс.

От книгата ще добиете представа какво е било да си химик, който е на път да направи голямо откритие. При това жена, която е приемана несериозно, заради този факт.

Какво още разказва книгата, чуйте в аудиофайла на страницата, там ще научите повече и за заглавието за малчуганите.

Урокът за тях е по биология. Знаем, че децата обичат да се ровят в пръстта, да се добират до корени на растения и луковици, затова с "Книга за дърветата" малките ще открият удивителният свят на дърветата, с помощта на специални страници.