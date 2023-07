"Уравнение за влюбване" и "Открийте света на пчелите"

Радиокнижарницата с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни „За книгите и други приятели“ отново отваря врати за своите слушатели и читатели.

В днешния епизод ще разберем дали излизането на срещи е отживелица, защото една генетична компания от Калифорния има метод за ДНК анализ, който може да открие съвместимост в неочакван човек.

Ако подхождаш към любовта с недоверчивост и ако цялото ти доверие почива на един алгоритъм, колко трайна ще се окаже тази любов?

Отговорът на този въпрос ще открием в романа "Уравнение за влюбване" на Кристина Лорен.

Ако децата ви са ви питали някога как живеят пчелите и как са устроени, една малка дружелюбна пчела може да ви разходи из света на тези прекрасни лекокрили същества, които имат огромно значение за екосистемите.

Децата могат да научат много за медоносната пчела от книжката "Открийте света на пчелите" от Алехандро Алгара.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.