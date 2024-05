"Тънкото изкуство да не ти пука" и "На мама най-добрият"

В четвъртък, денят за литература в шоуто на Инспектор N-JOY, Станислава Георгиева - Съни отново ни представя заглавия за малки и големи.

С Марк Менсън и „Тънкото изкуство да не ти пука“ се гмуркаме в дълбините на чисто човешките самозаблуди. Не е наръчник за позитивно мислене, а остроумна сатира на човешката суета, с която може да разрешите някои свои житейски проблеми.

С децата и прилепчето Петьо тестваме обичта на мама. Сред пиршество от пастелни илюстрации стигаме до разбиране за мъдростта на майчините забрани. Книжката е "На мама най-добрият" на Веста Васягина, а още за приключенията на прилепчето Петьо можете да чуете в аудиофайла на страницата.