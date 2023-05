"Следобеди с Изабел" и "Как съм се родил - приказки на зелевата фея"

За Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни дните около 24 май са истински празник.

Той стана още по-тържествен и ценен със спечелената от Георги Господинов, авторът на книгата "Времеубежище", награда Букър. Честито на него, на преводача Анджела Родел и на неговите издатели!

А, в последния четвъртък на месец май, за слушателите на радио N-JOY и рубриката "За книгите и други приятели", отново има две заглавия - за порасналите и за порастващите.

"Следобеди с Изабел" на Дъглас Кенеди ни потапя в атмосферата на обсебеност от недостижимото, а с малките гостуваме на зелевата фея чрез заглавието "Как съм се родил - приказки на зелевата фея" на Наталия Немцова.

Чуйте детайли за двете заглавия в аудиофайла на страницата.