"Северната гора" и "Историята на мечока"

В рубриката "За книгите и други приятели" и днес Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни предложиха на вниманието ни по една книга за порасналите и за малчуганите.

Даниел Мейсън започва романа си "Северната гора" с идеята да напише свързани разкази за едно конкретно място - къща в градче в Масачузетс. Тя, нейните обитатели и заобикалящата ги природа са в центъра на повествованието. Книгата е финалист за награда Пулицър за 2023 г.

От поредицата детски шедьоври от велики писатели предложението за днес книга написана от аржентинския представител на магическия реализъм Хулио Кортасар "Историята на мечока" - е сюрреалистична приказка за деца, но с послание, което се отнася и до възрастните.