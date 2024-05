"Седемте луни на Мали Алмейда" и "Бизонът"

Ако обичате да четете и сте пропуснали рубриката "За книгите и други приятели", може да чуете за кои заглавия си говориха Инспектор N-JOY и Станислава Геолгиева-Съни в аудиофайла на страницата.

Предложенията отново за две - по едно за порасналите и по едно за малчуганите.

"Седемте луни на Мали Алмейда" на автора от Шриланка Шехан Карунатилака. Книгата може да се разглежда като криминален роман, разказ за духове, историческа творба или политически коментар.

"Бизонът" от Катарина Валк пък отвежда децата на лов за бизони с малкия хамстер Били.