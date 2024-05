"Сънсет парк" и "Магически свят: Живият свят в океаните"

Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни отново ни отвеждат в света на литературата с рубриката "За книгите и други приятели".

Роман, кипящ от живот и истории, събиращ млади хора на едно място - "Сънсет парк" – едни от тях воини на възмущението, целящи да съградят нова реалност от провалилия се свят, други се завръщат към живот, който са загърбили, благодарение на това, че намират място или някой, на когото да принадлежат. Отдаваме почит към Пол Остър.

Малчовците каним в света на океаните и изследваме 71% от нашата планета. "Магически свят: Живият свят в океаните" ще ви отведе сред изумително красиви места под водата, ще ви срещне с различни животни, ще ви разкаже за тях, ще надникнете в местообитанията им, но не само – ще се почувствате част от тях благодарение на трите цветни филтъра.