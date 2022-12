Книги за празниците: Предсказание и креативност

В най-приятния месец за четене Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни препоръчват за големите читатели „Пророчицата и идиотът“ на Юнас Юнасон. Срещата на героите в това произведение е много случайна. Три тотално различни образа се обединяват, за да се впуснат в околосветско пътешествие, преди да дойде краят на Света. Действащите лица - пророчица, идиот и 75-годишната инфлуенсърка са част от свежия и разтоварващ хумор на произведението.

С наближаването на Бъдни вечер за малките читатели водещите са подготвили „Как да заловим Дядо Коледа?“ на Джийн Рейгън. Книжка, пълна с идеи за това как да разберем дали белобрадият старец е бил на посещение в дома. В нея ще открием също и съвети за това как да напишем перфектното писмо за празника.

