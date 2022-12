Отговори и уроци за малки и големи

Този четвъртък в рубриката „За книгите и други приятели“ Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни ще запознаят слушателите с две произведения, от които човек може да си вземе ценен урок.

За големите читатели водещите са подготвили „Страх от петдесетте“, автобиографична книга на Ерика Джонг. Тя пише изключително откровено, като разказва много пикантни и дръзки истории от личния си живот и развива теми, които вълнуват всяка жена. Точно потвърждение на думите на Джордж Оруел „Една автобиография, която не казва нищо лошо за автора, не може да бъде добра“.

За малчуганите книжките са осем на брой. Поредица от къси истории, написани от Софи Белие. В тях се разказва за различни ситуации, близки до децата. Например, кое дете не е плакало, когато го оставят на детска градина? Колко е трудно да се откаже от любимия си биберон?

Поредицата с осем заглавия