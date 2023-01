Минути за рок и голяма обич

И този четвъртък Инспектор N-JOY отвори радиочиталнята в рубриката "За книгите и други приятели".

Станислава Георгиева-Съни сега ни дава възможност на отделим минути за рок.

Книгата е автобиографична и е дело на британският музикант и фронтмен на AC/DC Брайън Джонсън. "Лицата на Брайън" е колоритен разказ за човек, който търси и намира себе си.

"Познай колко много те обичам" от Сам Макбрaтни е книжката, която Съни представя днес на малките читатели и техните родители. В нея ще прочетем как един малък заек показва голямата си обич към своя голям кафяв татко.

Чуйте подробности за тези две заглавия