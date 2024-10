„Кратък дневник на съвпаденията“ и „Драма с лама“

„Кратък дневник на съвпаденията“ ни отвежда отново в малко населено място в Италия, където един пощальон, отваряйки чужди писма, става свидетел на сложни житейски взаимоотношения, и всеки път, държейки в ръцете си отворено писмо, може да избере дали да се намеси или не. Със стилния поетичен език, с приятното чувство за хумор на Доменико Дара, и с вдъхновяващ сюжет, и тази книга няма да ви разочарова.

От „Драма с лама“ на Рейчъл Морисроу, в превод на Мария Донева, малките читатели научават един от начините да стопят страховете си – да намерят доверен човек и да споделят. Тук е разказана история по забавен и правилен за работа с деца подход, която подкрепя родители в отглеждането на деца, които опознавайки света и себе си в него, преборват тревогите.

