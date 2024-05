"Когато изпратим деня" и "Необикновената рибка Кая"

Рубриката „За книгите и други приятели“ с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева–Съни отново дава идеи за обогатяване на домашната библиотека с две заглавия.

За порасналите читатели е сборникът с разкази "Когато изпратим деня" на Пиер Мейлак.

Великолепни къси разкази от носителят на награда на европейския съюз Пиер Мейлак, в които пулсира животът в цялата непредвидимост, абсурдност, драматизъм, несигурност, любов. И героите се опитват да го проумеят, както и да го живеят, често опирайки се на миналото и въображението.

За децата книжката е "Необикновената рибка Кая" на Галя Дара

Гмуркаме се в дълбините на морето и на детската душа. Изследваме тема за различията и подигравките. Точно като необикновената рибка Кая, децата могат да намерят способ за разбиране на различията и да придобият увереност в своята уникалност.